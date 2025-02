Tennis | stalker in tribuna a Dubai Raducanu scoppia a piangere

Leggi su Sportface.it

L’incubonon sembra terminare per Emmata britannica impegnata nel WTA 1000 di. La 22enne, già in passato vittima di attenzioni morbose, ha vissuto una nuova inquietante esperienza. Nel corso del torneo degli Emirati,è stata presa di mira da un uomo, che si sarebbe dimostrato ossessivo nei suoi confronti. Il soggetto l’aveva avvicinata lunedì scorso in un’area pubblica, presentandosi tra il pubblico durante la partita contro Karolina Muchova.L’uomo, seduto tra le prime file, è stato individuato dallata, che è caduta in uno stato di agitazione. Nel corso al terzo game del primo set,ha informato il giudice di sedia, per poire ae venire confortata sia dall’avversaria che dall’arbitro. Il soggetto è stato allontanato e la WTA ha annunciato che sarà “bandito da tutti gli eventi in attesa di una valutazione della minaccia“.