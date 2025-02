Sport.quotidiano.net - Tennis, infortunio alla caviglia per Paolini: niente doppio con Errani

Leggi su Sport.quotidiano.net

Bologna, 19 febbraio 2025 – Una sconfitta dolorosa, in tutti i sensi, per Jasmineal Wta di Dubai. L’azzurra è stata sconfitta per 6-4 6-0 da Sofia Kenin, che non batteva una top 5 dal 2020, anche a causa di unrimediato nel secondo set. Dopo aver perso il primo parziale, al terzo punto del primo game del secondo,ha perso l’appoggio sulla, che ha ceduto procurandole una caduta con annessa botta al ginocchio.è parsa subito molto dolorante, soprattutto, e dopo il medical time out ha deciso di continuare, quasi in lacrime, finoconclusione del set che ha dato la vittoriaKenin senza particolare lotta. Problemi più seriche al ginocchio, testato durante la pausa medica, e ora perci sono tanti punti da difendere durante l’estate, sperando che lo stop possa essere breve.