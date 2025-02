Thesocialpost.it - “Tenete soldi contanti in casa.” L’annuncio delle due banche europee è da brividi. Ecco quanto tenere e perché

Leggi su Thesocialpost.it

L’avviso emesso da alcunecentrali di diverse nazionista facendo molto discutere, nonché preoccupare. Hanno infatti consigliando di andare al bancomat e prelevare dei. Il “consiglio”, però, ha subito messo in allerta i cittadini, che anche in rete si stanno chiedendo il perché. Che sappiano qualcosa in merito a un imminente futuro? La paura, dunque, regna sovrana, e in questo contesto di guerre non può essere altrimenti. La banca centrale olandese ha consigliato di tenere tra 200 e 500 euro come riserva, mentre invece quella svedese raccomanda di tenere 170 euro a persona che servono per la sussistenza di una settimana. In Italia, invece, al momento non ci sono state indicazioni, ma sempre più persone in Europa si stanno precipitando agli sportelli per prelevare denaro contante.