361magazine.com - Tendenze P/E 2025: gli zaini minimal ispirati allo stile anni ‘90 spopolano tra le It-Girl

Leggi su 361magazine.com

Funzionali, resistenti e cool: gli accessori must-have per chi è sempre in movimento. Design, vibes da jet-setter e materiali top per viaggiare e vivere conIn città, in aeroporto o tra una riunione e una sessione di pilates: le nuove borse eIcon Series di Eastpak sono pensate per chi ha unodi vita dinamico, senza rinunciare al design. Linee essenziali, materiali premium e una palettein nero o off-white per adattarsi a qualsiasi outfit, dal blazer oversize alle sneakers più cool del momento.Non a caso, glidal design pulito e senza tempo hanno già conquistato Hailey Bieber, Bella Hadid e Kendall Jenner, sempre a caccia di accessori pratici ma ultra chic. E con il ritorno dell’estetica‘90 e del quiet luxury, il mix di funzionalità eeffortless della nuova collezione promette di diventare virale.