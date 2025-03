Lookdavip.tgcom24.it - Tendenza sheer: da Sanremo ai red carpet internazionali, viva le trasparenze

Leggi su Lookdavip.tgcom24.it

Stagione dopo stagione, c’è un trend che non sembra essere destinato a passare di moda: gli abiti trasparenti. Le propostestanno vivendo un momento d’oro. A mantenere sempre vivo l’interesse ci pensando le star, che dettano tendenze e che sono imitate in tutto il mondo. Nel weekend appena trascorso Carlotta Ferlito ha festeggiato il 30esimo compleanno con un long dress see-through ricoperto di cristalli di Formeri Atelier. Chi sono le altre vip che amano questo mood? AClaraIl Festival diè finito ma se ne continua a parlare. Nell’edizione 2025 non sono mancati gli spunti di moda sul palco dell’Ariston. Dagli outfit di Miriam Leone a quelli di Alessia Marcuzzi, abbiamo assistito a cinque giorni all’insegna dell’alta moda. Il moodsembra essere stato il preferito dalle protagoniste della kermesse, sia dalle co-conduttrici che dalle cantanti in gara.