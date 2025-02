Televisione | Clan 2 la seconda stagione dal 24 febbraio su RaiPlay

Leggi su Ildenaro.it

Dopo il successo della prima serie, arriva in prima visione assoluta suladi “– Scegli il tuo destino”, la serie di Rai Kids incentrata sulla storia di un ragazzo di Scampia che, attraverso l’amicizia, il judo e la guida del maestro Gianni Maddaloni, trova la forza di ribellarsi a un destino già segnato dalla criminalità organizzata. Appuntamento da lunedì 24con il boxset completo con tutti gli episodi. La serie sarà poi proposta successivamente anche su Rai Gulp. “” è una serie che mostra il valore della legalità in una storia di crescita, di sfide, di conflitti e amori, quando un adolescente si trova di colpo a dover compiere scelte da adulto che decideranno la sua vita. La serie Rai Kids, distribuita all’estero dalla tv pubblica tedesca, verrà presentata il prossimo 27a Londra nell’ambito del MipLondon, come uno dei tre prodotti europei più significativi dell’anno dell’offerta kids.