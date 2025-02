Juventusnews24.com - Telecronaca Psv Juve: chi commenta il ritorno del playoff di Champions League. Le due voci

di RedazionentusNews24Psv: chiildeldi. Di seguito le duescelte per la sfida di questa seraManca sempre meno alla sfida in programma questa sera alle ore 21 tra Psv ee valevole per ildeldi. I bianconeri vanno a caccia degli ottavi di finale.La partita sarà visibile su Prime Video. Inci sarà Sandro Piccinini come prima voce e l’ex centrocampista Massimo Ambrosini che si occuperà invece del commento tecnico.Leggi suntusnews24.com