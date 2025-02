Lanazione.it - Tecnici del marketing. Posatori di reti idriche

Ecco alcune delle offerte di lavoro inserite nel portale regionale di Arpal Umbria.del: codice identificativo offerta di lavoro (Rif. Offerta), 608; titolo di studio economia aziendale (E’ possibile candidarsi tramite il portale, premendo il pulsante “vai all’offerta”. Se non sei autenticato tramite SPID, si aprirà una nuova finestra in cui effettuare il login: è necessario selezionare il profilo cittadino per poter procedere. Una volta effettuato l’accesso, cliccando nuovamente su “vai all’offerta” si aprirà la pagina per la candidatura). Idraulici edi tubazioni idrauliche e di gas: luogo di lavoro Municipio di Amelia. L’offerta è valida fino 10 marzo. Orario di lavoro full-time. Durata del contratto 12 mesi. Per il titolo di studio è sufficiente la licenza media.