Wired.it - Tech bro, Trump e Xi hanno immortalato la loro corte di fedelissimi. L'Europa, nella sua, chi ci mette?

Negli Stati Uniti la foto simbolo manifesto è quella di Musk, Zuckerberg e Bezos al giuramento del presidente. In Cina il verticeappaia il ritorno di Jack Ma all'ascesa di Deepseek. L'come racconta per immagini la sua politica dell'innovazione? Una proposta, anche per rompere il maschilismo di questi conciliaboli