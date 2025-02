Taylor Swift regina della musica | è l’artista più venduta al mondo per la quinta volta

Leggi su Funweek.it

continua a scrivere la storia. La superstar del pop è stata nominata Global Recording Artist del 2024 dalla IFPI, organizzazione che rappresenta l’industria discografica a livello mondiale. Un riconoscimento che segna la suavittoria assoluta e il terzo anno consecutivo in cui si aggiudica il titolo, confermando il suo impatto straordinario sul mercatole globale.Del resto, il 2024 è stato un anno d’oro per, grazie al trionfo del suo undicesimo album in studio, The Tortured Poets Department, uscito nell’aprile 2024. Il disco ha dominato tutte le principali classifiche IFPI, conquistando ben quattro riconoscimenti chiave:Global Album Chart (album più venduto dell’anno);Global Vinyl Album Chart (album in vinile più venduto);Global Streaming Album Chart (album più ascoltato in streaming);Global Album Sales Chart (album più acquistato tra copie fisiche e digitali).