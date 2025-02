.com - Taylor Swift incoronata come Global Recording Artist del 2024

Anche quest’annovieneda IFPI, l’organizzazione che rappresenta l’industria discografica in tutto il mondo,delAnche quest’annovieneda IFPI, l’organizzazione che rappresenta l’industria discografica in tutto il mondo,del: si tratta della quinta volta in assoluto, e del suo terzo anno consecutivo. In un anno da record per la superstar del pop, ill’ha vista anche aggiudicarsi altri quattro importanti premi IFPI –Album Chart,Vinyl Album Chart,Streaming Album Chart eAlbum Sales Chart – grazie all’enorme successo del suo undicesimo album in studio The Tortured Poets Department, uscito nell’aprile.Il suo The Eras Tour da record ha aumentato il consumo dei fan del suo intero catalogo sulle piattaforme di streaming in tutto il mondo.