Tassista rapinato da una coppia a Milano, il coltello puntato alla gola: "Dacci tutto"

Il braccio attorno al collo, un: “”. Il, un italiano di 40 anni, si è trovato in balìa di dueri, un uomo e una donna, martedì 18 febbraio, alle 3.50. I due sono poi arrestati da una Volante della polizia accorsa non appena la vittima ha lanciato l’rme: si tratta di un uomo di 40 anni, italiano, con precedenti, che è stato anche denunciato per evasione in quanto era sottoposto agli arresti domiciliari e per aver fornito false generalità, e una donna italiana di 31. Stando a quanto emerso, i due sono saliti a bordo dell’auto bianca martedì notte in via Torricelli, in zona Naviglio Pavese, chiedendo di essere accompagnati in viale Romolo. Ma non erano clienti. Una volta arrivati a destinazione, la donna ha fatto sapere di avere il denaro per pagare la corsa all’interno di una borsa precedentemente sistemata nel baule.