Tanti giovani coinvolti nella sfilata di Carnevale

L’appello lanciato dall’Associazione Amici delha trovato una risposta importante, soprattutto da parte deidei quartieri della città, pronti a rimboccarsi le maniche per ridare vita alla storica manifestazione. Nei capannoni allestiti a ridosso dell’Istituto Guastaferro, numerosi volontari stanno lavorando alla realizzazione dei carri allegorici, che torneranno a sfilare il 2 e il 4 marzo. Il presidente dell’associazione, Domenico Malavolta, ha espresso tutta la sua gratitudine: "Grazie a chi ci crede come ci stiamo credendo noi per far ripartire questo", ha dichiarato. "Stiamo lavorando tanto sui carri perché comunque è una fatica immensa, però c’è sempre una soddisfazione. Parliamo di premi personali e obiettivi: il nostro era quello del capannone e quest’anno, dopo tanto tempo, ce l’abbiamo fatta".