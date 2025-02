Bergamonews.it - Tante sfilate, maschere e spettacoli: Carnevale in Bergamasca

, feste e: sono numerose le iniziative organizzate inper festeggiare il. In molte località di Bergamo e provincia vengono proposte occasioni di ritrovo, divertimento e aggregazione in costume, fra carri e.Ecco gli appuntamenti.BERGAMOSabato 22 febbraio al Fondaco del Sale e in Sala Torriani, in Città Alta (Bergamo), in via Salvecchio, 11, sarà possibile partecipare ad “Anteprima Venezia –2025”, con Franz Cancelli.La partenza sarà suddivisa in due turni: il primo è alle 16 e il secondo alle 17.Alle 18:30 partenza delledal Fondaco per Piazza Vecchia.Domenica 23 febbraio solo esposizione dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 19.Franz Cancelli si racconta tra aneddoti, video, vestizioni, mimi-ballerini, fotografi e quant’altro in occasione della sua ennesima scorribanda in quel di Venezia per il suo 44°in laguna (!).