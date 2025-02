Quotidiano.net - Tamberi e il salto più in alto: "Mia moglie è incinta, sarò papà" . Sui social la foto dell’ecografia

"A te, che sei la cosa più bella che ci potesse capitare, promettiamo di donarti tutto il nostro amore, ogni giorno, sempre". Eccolo il nuovo Gianmarco, presto. Ieri, dopo pranzo, ha comunicato al suo mondo, che poi è il mondo intero, la lieta notizia: sui, ovviamente. Un video di 25 secondi, girato in bianco e nero. Solo lui e Chiara Bontempi, la sua principessa, sua: lei era poco più di una bambina (14 anni) quando si conobbero e cominciarono ad amarsi, lui di anni ne aveva 17. Ora gli fa anche da manager. Nel video Gianmarco appoggia la guancia sul grembo di Chiara, dove ora batte qualcosa di forte. C’è una nuova presenza, un piccolo cuoricino. Ecco, viene mostrata anche la prima ecografia. L’evento più normale e naturale del mondo (un ragazzo e una ragazza che si amano, si sposano e ora stanno per diventare genitori) diventa uno show e magari qualcuno avrà anche qualcosa da ridire, ma il mondo gira così e non è affatto detto che giri male.