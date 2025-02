Udinetoday.it - Talmassons si affida anche alla scaramanzia: la diretta Rai da Latisana porterà di nuovo fortuna?

Leggi su Udinetoday.it

Ormai ci si può aggrappare davvero a tutto, coincidenze comprese. La classifica della Serie A1 di volley femminile non sorride purtroppoCDA, in particolare dopo la cocente delusione di domenica scorsa. L’1-3 subito a Cuneo non ha migliorato il piazzamento delle Pink Panthers.