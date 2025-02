Panorama.it - Taiwan: Trump cambia una frase, Pechino manda navi e aerei

Ci sono dettagli che fanno grande differenza e dall’arrivo alla Casa Bianca di Donaldse ne contano sempre di più, come questo: riguardo la posizione su, il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti ha eliminato dal sito web la dicitura che affermava che Washington non supportava l'indipendenza dell’isola. La scheda informativa sulla posizione ufficiale degli Usa riguardo la crisi tra l’ex Formosa e la Cina, aggiornata giovedì, ha visto anche la modifica sull'inclusione dinelle organizzazioni internazionali, aggiungendo che la disputa dovrebbe essere risolta “senza coercizione, in un modo accettabile per le persone che vivono su entrambe le sponde dello Stretto”. Infine, è stata aggiunta anche unache descrive la cooperazione del Pentagono con il Consiglio nazionale per la scienza e la tecnologia di Taipei.