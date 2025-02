Ilfattoquotidiano.it - Taglio ai finanziamenti per i rifugiati, i vescovi cattolici querelano l’amministrazione Trump: “Bloccati 13 milioni per spese già effettuate”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Si irrigidiscono i rapporti la Chiesa cattolica e la Casa Bianca. La Conferenza episcopale cattolica Usa ha citato in giudizio, chiedendo alla Corte distrettuale di Washington di dichiarare illegale la sospensione degli aiuti ai. Le tensioni vanno avanti da tempo. Pochi giorni fa Papa Francesco aveva criticato la politica migratoria del presidente. Il vicepresidente JD Vance aveva invece attaccato la chiesa cattolica sui migranti suggerendo che essa è motivata nelle sue critiche daiche riceve, mentre lo zar del confine Tom Homan aveva invitato il pontefice a “concentrarsi sulla Chiesa cattolica e lasciare che ci occupiamo noi dei confini”.La causa è stata intentata contro il Dipartimento di stato, il Bureau of Population, Refugees and Migration e il Dipartimento della salute.