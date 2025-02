Brindisireport.it - Taekwondo, torneo a Tirana: ancora ottimi risultati per il “Team Baglivo”

Strepitoso successo per il “”, all’Europa Grand Prix E3, una competizione internazionale di alto livello disputata a, il 15 e 16 Febbraio 2025. Gli atleti e atlete della New Marzial si aggiudicano ben 8 medaglie che valgono per la qualifica alla fase successiva che si terrà a.