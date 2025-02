Napolitoday.it - Superenalotto, festa a Ischia. centrato un "5" da quasi 30mila euro

La fortuna bacia ancora la Campania. Nel concorso deldi martedì 18 febbraio, come riporta Agipronews, a Forio, in provincia di Napoli,un “5” da 29.746,98presso la Riv 5 in via Privinciale Panza.L’ultimo “6” da 89,2 milioni diè statoil 15 ottobre.