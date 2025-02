Padovaoggi.it - SuperEnalotto, centrato nel Padovano un 5 da 30mila euro

Ilsorride al Veneto: nel concorso di martedì 18 febbraio, come riporta Agipronews, a Ponte San Nicolò, in provincia di Padova,un “5” da 29.746,98presso la tabaccheria Rampin Riccardo in via G.Marconi, 107 A.L’ultimo “6” da 89,2 milioni diè stato