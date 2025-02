Oasport.it - Superbike, Andrea Iannone per un 2025 di crescita: l’asticella sale dopo il rientro positivo del 2024

Questo fine settimana scatterà il Mondialedida Phillip Island, in Australia. Si riparte dal titolo mondiale dominato da Toprak Razgatlioglu con gli italiani che si sono resi protagonisti di una buona stagione, in particolare Nicolò Bulega che è stato il principale rivale del turco. Buona annata ha attraversato ancheche,la lunga squalifica di 4 anni per doping.Unche è stato sicuramente efficace eper il pilota abruzzese con la Ducati del Team Go Eleven con la quale ripartirà quest’anno: nelsono arrivati complessivamente cinque podi di cui il primo proprio in Australia alla prima gara, fino all’apoteosi della vittoria ad Aragon nella parte finale della stagione. Alla fine è arrivato un ottavo posto con 231 punti totali.L’obiettivo delsarà quindi quello di crescere ancora e di colmare il gap con i big della, cercando sempre di più di spingersi con continuità verso il podio e quindi verso la top 3 della classifica generale del Mondiale.