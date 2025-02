Lanotiziagiornale.it - Sull’Ucraina, Putin apre ai negoziati con Zelensky “purché si tenga conto dei risultati sul campo di battaglia”

Sulla guerra in Ucraina e sulle strategie per porre fine a un conflitto che dura ormai da quasi tre anni, invece di ridursi, continua ad ampliarsi la spaccatura tra l’Unione Europea e gli Stati Uniti. Il punto di rottura—perché di questo si tratta—è arrivato con il vertice di Riad, in Arabia Saudita, a cui hanno partecipato funzionari americani legati a Donald Trump e gli omologhi russi di Vladimir, e con il contro-vertice “ristretto” di Parigi, svoltosi appena 24 ore prima, che ha visto la partecipazione dei Paesi UE, dell’Unione Europea e dell’Ucraina.aiconsideisuldi”Com’era prevedibile, i riflettori erano puntati sul summit in Arabia Saudita, che si è concluso dopo oltre quattro ore di confronto diretto.