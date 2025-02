Ilrestodelcarlino.it - Suljanovic, il talento di domani. Rimbalzi, assist e 48 punti

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

BERNAREGGIO 88 UNAHOTELS 98 BERNAREGGIO: Gerbasio 18, Barmbillasca, Chillon, Picceri, Pisanelli 2, Aromando 18, Ferrario 5, Lasagni 18, Sudati, Mauri 3, Mitov 6, Baroni 18. All.: Di Giuliomaria. UNAHOTELS: Lusetti F. 1, Selva 2, Bonaretti 4, Bardelli ne,43, Yadde 4, Mainini 3, Lusetti L. 4, Emokhare 2, Deme 24, Manfredotti 10, Abreu 1. All.: Rossetti. Parziali: 25-28, 41-47, 67-79. Una clamorosa prestazione di Imran(nella foto), autore di 43, guida la formazione Under 19 biancorossa alla quinta vittoria consecutiva sul campo della Pallacanestro Bernareggio, nella provincia di Monza-Brianza. Il cecchino biancorosso ha concluso il match con cifre che effettivamente parlano da sole: 8/12 ai liberi, 10/15 da 2 e 5/11 da 3 oltre a ottoe quattro; determinante, ai fini della vittoria, un terzo quarto da sedici(1/2 ai liberi, 3/3 da 2 e 3/6 da 3).