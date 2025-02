Ilrestodelcarlino.it - Sul web spunta una nuova rotta: collegamento con Tbilisi operato da Georgian Airways

Mancano ancora le conferme ufficiali, o meglio l’annuncio da parte di F.A., la società di gestione dell’aeroporto, ma importanti voci hanno preannunciato ieri l’arrivo di unacompagnia aerea a Forlì e con essa quello ovviamente di un’ulteriore meta a caratterizzare il programma voli dell’annata 2025 del Ridolfi; il tutto a partire già dalla primavera. Sul sito della compagnia aerea, infatti – notizia fra l’altro ripresa sul web da alcuni portali, fra cui il sito Facebook del gruppo dei sostenitori dell’aeroporto Ridolfi – dal 24 aprile risulta unaprenotabile per, la capitale della Georgia, la suggestiva porta d’Oriente situata sulla riva orientale del Mar Nero, Paese confinante con Russia, Turchia e Armenia. La compagniaa attualmente opera in Italia solo con il-Milano-Bergamo, quindi lo scalo forlivese potrebbe diventare appetibile anche per viaggiatori che partono da fuori regione, ma distanti dall’area più settentrionale.