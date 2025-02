Today.it - "Sugli spalti c’è uno stalker", la campionessa di tennis scoppia in lacrime

Leggi su Today.it

Stava disputando una partita didel Wta 1000 contro Karolina Muchova quando ha visto un uomo che la perseguitava da tempo. Emma Raducanu,degli Us Open 2021, èta in. Poi è andata dall’arbitro per spiegare tutto.Cosa è successoL’episodio è.