Lanazione.it - Sudd Cobas, il presidio. Ipotesi incontro in Comune

Leggi su Lanazione.it

Venerdì potrebbe essere un giorno risolutivo per la questione degli operai del maglificio CXL di via Paronese, in sciopero da quasi una settimana e accampati nella tensostruttura davanti ai cancelli della ditta. "Venerdì - spiega Sarah Caudiero dei- siamo stati convocati dai titolari e dagli avvocati della CXL per discutere sulla situazione dei lavoratori. La nostra richiesta è sempre quella della giornata lavorativa di 8 ore, per cinque giorni alla settimana. I turni a cui sono sottoposti, di 12 ore giornaliere, non sono più tollerati nè accettati. E’ il momento di ripristinare la legalità anche per loro". Tutti i lavoratori hanno scioperato a oltranza e in fabbrica sono rimaste le figure apicali. Per i sindacalisti l’con l’azienda è un passaggio importante e per questo giorno e notte resteranno alnella tensostruttura.