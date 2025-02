Sport.quotidiano.net - Successo della squadra maschile

Torna alla formazionePallanuoto Tolentino, impegnata in casa contro Pian del Buscolo nel campionato di serie C. I ragazzi di coach Vadim hanno firmato una prova di orgoglio e maturità, superando gli avversari 16-3. Fin dall’inizio hanno spinto il piede sull’acceleratore e imposto alla partita il proprio ritmo. Nove i giocatori finiti sul tabellino dei marcatori. Da rimarcare le prime realizzazioni in primadi Pelliccioni e Ceselli (per lui una doppietta), entrambi classe 2006, il poker di Edoardo Vella, la tripletta di Matteo Vella e la doppietta di Svampa. A segno pure Noè, Montecchiarini, Bordi e Tosi. Il prossimo appuntamento, sempre nella piscina "Caporicci" di Tolentino, è per sabato alle 20.30 contro Olimpia Colle. È andata male invece alle ragazze dell'A2 nella sfida contro il Volturno, disputata a Santa Maria Capua Vetere.