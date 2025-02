Agi.it - Su Paragon il governo non risponderà al question time. Insorgono le opposizioni

AGI - Ilnonin Aula al, ma "nelle sedi opportune, come il Copasir". Le parole del ministro per i rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, irrigidiscono ulteriormente il muro contro muro frasul caso. Al termine della capigruppo della Camera, lemantengono il punto e intensificano il pressing sulper avere risposte in Aula sull'utilizzo dello spyware Graphite, di produzione israeliana, per mezzo del quale sarebbero stati spiati giornalisti e attivisti in Italia, fra i quali il direttore di Fanpage, Francesco Cancellato, e Luca Casarin, fondatore della Ong Mediterranea. Dopo i reiterati richiami delle minoranze a Giorgia Meloni e la richiesta di informativa urgente arrivata dal partito di Matteo Renzi, le forze che non sostengono l'esecutivo provano a 'stanare' ilattraverso il