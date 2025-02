Iodonna.it - Su Canale 5 la storia di due amiche un tempo inseparabili che hanno preso strade diverse dopo avere subito uno stupro

Su5 torna protagonista Anna Valle.La luce dei tuoi occhi, stasera alle 21.35 circa debutta con Le onde del passato, nuova serie ambientata all’isola d’Elba che vede nel cast anche Giorgio Marchesi e Irene Ferri. La trama ruota attorno a unoe taciuto per molti anni, che ha lasciato strascichi con cui fare i conti. In onda per 6 puntate, la fiction è firmata da Giulio Manfredonia, già regista di Buongiorno, mamma! e Fosca Innocenti 2. “Sorelle”, la nuova fiction Rai di Cinzia TH Torrini con Anna Valle.