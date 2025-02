Dailymilan.it - Striscia la notizia, Tapiro d’oro a Zlatan Ibrahimovic: Sergio Conceiçao non sta facendo male…

L’inviato dilaValerio Staffelli ha consegnato il: che difende.Il futuro di? Non è a rischio. Almeno a parola. Parole diraggiunto da Valerio Staffelli per la consegna dell’ennesimodopo l’eliminazione dalla Champions League dopo l’1-1 contro il Feyenoord a San Siro.L’inviato dilaha chiesto al “boss” rossonero come si sentisse dopo l’amara eliminazione dall’Europa che conta:Siamo delusi e arrabbiati, ilè meritato.Valerio Staffelli poi gli chiede se sia stata data una tirata d’orecchie a Theo Hernandez che con l’espulsione ha compromesso la qualificazione:Non è stato un momento positivo. Ieri è mancata maturità, ma ora l’obiettivo è rimanere uniti come gruppo per il campionato e la Coppa Italia.