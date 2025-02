News.robadadonne.it - Storia della mia famiglia, tutto sulla serie Netflix ispirata a Michela Murgia

Leggi su News.robadadonne.it

, la scrittrice scomparsa il 10 agosto del 2023, e alle sue idee,miascritta da Filippo Gravino e prodotta da Nicola Serra e Carlo Degli Esposti che debutterà il 19 febbraio su.Laruota attorno a Fausto, interpretato da Eduardo Scarpetta, nipote d’arte (del celebre attore suo omonimo che diede vita alla stirpe Scarpetta – De Filippo), malato terminale, padre di, che sta preparando tutti i cari al momentosua dipartita.“Ho lettociò che c’era da sapere sul male che affligge il personaggio – ha raccontato l’attore – Una malattia a cui, tra l’altro, sono vicino, visto che mio padre ha avuto una cosa simile. È come se il corpo fosse afflitto da un malfunzionamento che ti fa sembrare sempre in affanno, avendo una tosse costante e non riuscendo bene a respirare.