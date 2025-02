Superguidatv.it - Storia della mia famiglia: trama e cast della nuova serie tv in arrivo su Netflix

miaè unatv indal 19 febbraio su. Dramedy in sei episodi creata da Filippo Gravino, è diretta da Claudio Cupellini e prodotta da Palomar (a Mediawan Company). Un racconto emozionante e intenso, che promette di conquistare il cuore di molti spettatori grazie ai suoi personaggi e alla sua profonda umanità. Scopriamo insieme ulteriori dettagli su questo titolo.miatv insuDopo il rilascio delle prime immagini e del trailer, accompagnato dal brano Se piovesse il tuo nome di Elisa, abbiamo avuto un’assaggio delle grandi emozioni che ci attendono in questi sei episodi.Lasegue Fausto e il suo ultimo giorno. La sua vita è allegria, piena di passione, amore per i figli e un’incredibile mancanza di paura per la vita e per il futuro.