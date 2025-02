Amica.it - “Storia della mia famiglia”, la serie tv con Vanessa Scalera ed Eduardo Scarpetta è su Netflix

Leggi su Amica.it

(Ansa) Latv in sei episodi Storiamia famiglia sarà disponibile dal 19 febbraio su. Il protagonista è un giovane papà in fin di vita, Fausto (), che predispone per i due figli una rete di supporto. All’interno ci sono il fratello Valerio (Massimiliano Caiazzo), la madre Lucia (), che cercherà di riscattare gli errori commessi in passato e l’amico di una vita Demetrio.Servizio Di Nicola RoumeliotisAmica ©RIPRODUZIONE RISERVATA “Storiamia famiglia”, latv conedè suAmica.