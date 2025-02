Cultweb.it - Storia della mia famiglia, la nuova serie di Netflix, è ispirata a una vicenda vera?

Da oggi, 19 febbraio, suè disponibilemia, di Claudio Cupellini. Il racconto segue ladi Fausto, interpretato da Eduardo Scarpetta, un padre consapevolepropria malattia terminale che si impegna a costruire una rete di supporto per i suoi due figli, Libero ed Ercole. Per farlo, coinvolge la madre Lucia (Vanessa Scalera), il fratello Valerio (Massimiliano Caiazzo) e gli amici di lunga data Maria (Cristiana Dell’Anna) e Demetrio (Antonio Gargiulo), dando vita a unanon convenzionale. Sebbene lanon sia tratta da una, si ispira alla filosofia di vita di Michela Murgia. In particolare, la sua idea di “elettiva”, anziqueer.Questo tipo di “struttura”, sempre più presente nella società contemporanea, si basa sull’affettività dei legami e non sull’appartenenza familiare.