Stop per Reinhart. I diffidati sono sei

Ieri il giudice sportivo ha notificato la squalifica di(foto) che a Frosinone aveva rimediato il quinto cartellino giallo e dovrà quindi saltare l’importante sfida con la Carrarese, in scaletta sabato alle 15 al ‘Città del Tricolore’. La situazione ‘ammoniti’ in casa Reggiana andrà tenuta sotto osservazione perché iiniziano ad essere parecchi e il rischio di ritrovarsi con assenze pesanti in alcuni passaggi chiave della stagione è piuttosto concreto. Al momento i calciatori che al prossimo ‘giallo’ dovranno stare fuori forzatamentesei: Bardi, Sampirisi, Meroni, Portanova, Maggio e Gondo. Vista la prolungata assenza di Rozzio e l’inaffidabilità di Nahounou bisognerebbe evitare la contemporanea squalifica dei difensori Meroni e Sampirisi. A quota tre ammonizioni ciLibutti, Girma, Vido e Sersanti.