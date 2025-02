Ilrestodelcarlino.it - Stop ai punti nascita periferici. Scatta la rivolta dei sindaci: "Vince la logica dei numeri"

di Monica Raschi Avevano sperato in una riapertura deinelle zone montane e comunque non centralissime della regione. Una speranza, che per i, si è infranta contro le affermazioni dell’assessore regionale alla Salute, Massimo Fabi. Sicuramente tra i più amareggiati e delusi c’è Giuseppe Nanni, sindaco Alto Reno Terme: "Siamo rimasti all’impegno della Regione che, per voce del suo ex presidente Bonaccini, aveva detto che idella regione che erano stati chiusi, il nostro di Porretta è stato il primo (nel 2014, ndr) sarebbero stati riaperti. Se la nuova giunta, il nuovo assessore hanno stabilito che l’impegno preso da Bonaccini viene disdetto, rifletteremo su questa novità molto negativa e vedremo quale iniziativa mettere in campo – dichiara –. Chiederò al Distretto socio sanitario di discuterne, visto che c’era una promessa".