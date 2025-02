Terzotemponapoli.com - Stile Tv – Napoli, richiesta di rinvio a giudizio per De Laurentiis. La classifica si è delineata ed altro…

Leggi su Terzotemponapoli.com

– ATV nel corso della trasmissione “Salite sulla giostra” di Raffaele Auriemma è intervenuto Fabio Fulgeri, legale di De“Ladiper Deper falso in bilancio? Aspettavamo una valutazione di consulenza che abbiamo depositato trattandosi di questioni tecniche confortate da pareri autorevoli. Questi ci davano ragione circa la correttezza dell’operato della società, evidentemente non hanno ritenuto di aderire alle nostre conclusioni ma siamo talmente certi della correttezza dell’operato della società calcioche non temiamo il vaglio di un giudice terzo. Loro ritengono che i principi di contabilità adottati dalla società sportiva calcio, che non è quotata in borsa ed ha oneri diversi, non siano stati correttamente applicati, ma questo lo deciderà a questo punto un giudice terzo.