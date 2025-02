Liberoquotidiano.it - "Steroidi in circolo?": l'ultima porcata di Nick Kyrgios contro Sinner, questa foto... | Guarda

Il patteggiamento di tre mesi accettato da Janniksu proposta della Wada ha fatto discutere tanti, compreso, che da quando è uscita la notizia ha attaccato continuamente il 23enne altoatesino, mettendolo nel miro. Nelle ultime ore, però, l'australiano ex numero 13 al mondo Atp si è scatenato ancheJack Draper, il tennista inglese che aveva speso per l'italiano parole meravigliose e che è amico di Jannik. L'altoatesino, poco tempo fa, aveva speso per il collega delle parole dolcissime, definendolo come uno dei pochi veri amici che ha sul circuito. Naturalmente, per Draper,è innocente e il britannico ha espresso il suo concetto da Doha, nel pieno svolgimento del torneo Atp 500 al quale Jannik avrebbe dovuto partecipare prima che accettasse il patteggiamento: "Conosco Jannik, è un amico e sono sicuro che non abbia fatto nulla di proposito — ha detto —Ovviamente questo è il nostro sport e siamo responsabili per quello che circola nel nostro corpo.