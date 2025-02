Lanazione.it - Stefano Massini apre i teatri Liberamente. “Incontri e spazi di condivisione”

Firenze, 19 febbraio 2025 –inaugura la sua direzione artistica del Teatro della Toscana con “”, una scuola popolare di scrittura, un ciclo di quattroa ingresso libero nelle domeniche mattina di marzo tra Pergola, Rifredi, Era. Tema: “la paura”, checondurrà proprio come nei suoi spettacoli con il tratto consueto del suo narrare, ironico e spiazzante, pop, graffiante ed emozionante. La paura, emozione profondamente naturale eppure sconosciuta, avvolta nell’irrazionale e cristallizzata fra i tabù. Non è un corso, non è una scuola tradizionalmente intesa, ma un’occasione culturale aperta a tutti. L’ingresso è libero, prenotazione online consigliata su www.teatrodellatoscana.it. Glisono indipendenti e scissi gli uni dagli altri, non è richiesta frequenza obbligatoria.