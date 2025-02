Ilrestodelcarlino.it - Stefano Bollani, la musica che cura. Al pianoforte un viaggio fra le note

Virtuoso dello strumento, capace di affrontare con disinvoltura i repertori più lontani, dal rigore dellaclassica all’improvvisazione del jazz, sino al pop e alla canzone d’autore,è, non solo un celebre pianista, ma un importante divulgatore con la sua trasmissione televisiva di successo, Via dei matti numero zero. Un artista di grande popolarità, che questa sera al Teatro Auditorium Manzoni (ore 20.30) mette il suo talento al servizio di Music for the Cure, concerto di raccolta fondi a favore di Komen Italia Comitato Emilia-Romagna Progetto Donne al Centro e Fondazione Sant’Orsola per il nuovo Day Hospital di oncologia femminile. Uno spettacolo di piano solo, dove l’inaspettato è il cuore stesso della rappresentazione perché ogni volta diverso, influenzato dalle suggestioni del luogo e del momento, creando un flusso sonoro dove le partiture si susseguono riuscendo sempre a stupire l’ascoltatore, che avverte la sensazione di essere trasportato in un oceano di, avvolto dall’incedere delle pagine in programma.