Ilrestodelcarlino.it - Stecca la Zerosystem, sconfitte anche per Cdr e Villa d’Oro

Terza giornata del girone di ritorno da dimenticare per le principali formazioni modenesi. In B1 la, di scena tra le mura amiche, hato l’appuntamento contro la diretta rivale Udine, che si è imposta per 5-3 complici, come all’andata, ben tre incontri persi al set di spareggio e per un soffio. La prossima trasferta a Padova rappresenterà per i rossoneri una specie di ultima spiaggia per poter sperare ancora nella salvezza. Sconfitta interna tiratissimaper la Cdr Topsolid, 5-4 contro Brescia,se la zona a rischio rimane ancora a distanza di sicurezza. In C2 la Tsha incassato un sonoro 5-0 da Cortemaggiore (Piacenza), mentre la Cdr Pizzeria Vesuvio nulla ha potuto contro la capolista Cadelbosco, che si è imposta per 5-1. Ancora a vuoto le squadredoriane di D1: l’Upm ha perso nettamente per 5-0 contro Poviglio ed è sempre più isolata in fondo alla classifica, mentre la Stendalto ha perso per 5-4 a Forlì nonostante l’en plein di Fabio Benatti ed è ripiombata al penultimo posto del gironese in condominio.