Oasport.it - Startlist single mixed relay Mondiali biathlon 2025: orari, programma, tv, streaming, chi schiera l’Italia

Leggi su Oasport.it

Giovedì 20 febbraio (ore 16.05) si disputerà la staffettadeidi. A Lenzerheide (Svizzera) andrà in scena la staffetta a coppie miste: ogni Nazione schiererà un uomo e una donna, che si alterneranno in gara nel tentativo di conquistare le ambite medaglie.si affiderà a Tommaso Giacomel (argento nell’individuale) e alla veterana Dorothea Wierer.La Francia punta in alto con Julia Simone e Quentin Fillon Maillet, la Germania schiererà Franziska Preuss e Justus Strelow, la Svezia punterà su Ella Halvaon e Sebastian Samuelsson, la Norvegia si affiderà a Ragnhild Femsteinevik e a Johannes Thingnes Boe, per gli USA ci saranno Campbell Wright e Deedra Irwin.Guarda idisu DAZN. Attiva ora a soli 11,99 euro al meseDi seguito il calendario completo, ildettagliato, l’o d’inizio, la, il palinsesto tv edella staffettaaidi