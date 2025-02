Anteprima24.it - Stadio e gestione, via libera ai nuovi indirizzi tra le polemiche

Tempo di lettura: 3 minutiIn un Consiglio comunale segnato da fortie tensioni, arriva il viaaglirelativi alla concessione ed uso dello“Partenio Lombardi” e annesso nuovo regolamento.Sono 19 i consiglieri di maggioranza ad esprimere foto favorevole mentre i presenti in maggioranza ( alcuni si allontanano al momento del voto) decidono comunque di non votare in segno di forte protesta per quanto accaduto durante la seduta ma anche nei giorni scorsi durante la Commissione comunale patrimonio. Il Presidente dell’organismo, Nicola Giordano, denuncia l’ostruzionismo da parte dell’amministrazione Nargi a far lavorare le Commissioni, tanto che la collega Enza Ambrosone propone di “scioglierle” simbolicamente e rivolgersi direttamente al Prefetto di Avellino per denunciare la vicenda.