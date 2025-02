Lanotiziagiornale.it - Sprint Ue sulle spese militari, ma viene escluso il debito comune

Leggi su Lanotiziagiornale.it

La strada, ormai, è tracciata. Le deroghe alle regole fiscali europee per lein difesa sembrano cosa certa, mentre non è neanche sul tavolo l’ipotesi di unper gli investimenti. C’è un altro elemento che emerge dall’Ecofin di ieri: queste deroghe al Patto di stabilità non saranno limitate nel tempo, ma riguarderanno diversi anni, come ha spiegato il commissario all’Economia, Valdis Dombrovskis, in conferenza stampa. Anche perché, spiega, i sistemi e la produzione sulla difesa non sono “qualcosa che si può mobilitare per un solo anno, è un lavoro che richiederà diversi anni”. L’Italia sperava che questa riunione dell’Ecofin potesse aprire alla strada delper gli investimenti in difesa, ma la proposta – portata avanti soprattutto dalla Spagna – sembra non avere seguito.