Sport sindaco Sala | Olimpiadi significano anche cultura e società

Leggi su Periodicodaily.com

(Adnkronos) – “Questo evento aiuta, in quanto questo percorso di avvicinamento alledeve far capire che non è solo un'occasioneiva, ma èun'occasionele e sociale per Milano. Non so quanti milanesi andranno effettivamente a vedere le gare delle, ma saranno tutti coinvolti in questa atmosfera, quindi prepariamola bene”. Sono le .