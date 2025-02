Sport in tv mercoledì 19 febbraio | palinsesto e orari di tutti gli eventi

Leggi su Sportface.it

La giornata di oggi,19, sarà ricca diivi. Terminano i playoff di Champions League con la Juventus sul campo del Psv (ore 21.00). I bianconeri di Thiago Motta per qualificarsi agli ottavi di finale devono difendere il 2-1 dell’andata dell’Allianz Stadium. In contemporanea anche Psg-Brest e Real Madrid-Manchester City. Alle 18.45 Borussia Dortmund-ing. Un anticipo di Premier League con Aston Villa-Liverpool (ore 20.30) valida per la 29ª giornata. Tennis sempre protagonista con gli Atp 500 di Rio de Janeiro (terra rossa) e Doha (cemento). Volley in campo con il recupero del 12° turno di Superlega tra Trento e Cisterna (20.30). Vincendo l’Itas aggancerebbe Perugia in testa alla classifica. È il giorno dei primi chilometri in pista per la nuova Ferrari, che nel pomeriggio vedrà in pista Charles Leclerc e Lewis Hamilton.