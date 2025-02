Zonawrestling.net - Speed 19.02.2025 Selling 101

Finale del torneo per sfidare la campionessaCandice LeRae. A scontrarsi una Shotzi che sta cercando di trovare la via del ritorno nel MR e l’omonima della sorella di Britney SpearsZoey Stark vs Shotzi Tempo-2:34Zoey è riuscita a far fare il suo miglior match a Shotzi sin dal suo ritorno dopo l’infortunio, considerando che aveva 3 minuti a disposizione è notevole. Apprezzato in particolare il suoa manovre come il Monkey Flip e all’Hurricanrana. Ovviamente la narrativa del match(narrativa araga? domani nevica) era mettere in mostra le abilità di Shotzi e così è stato, salvo vederla infine subire la Z-360 e 1..2.3.Vincitrice e prima sfidante: Zoey StarkMercoledì prossimo match titolato tra 2 donne sottovalutate, anche se di Zoey non ci si può lamentare data una certa mancanza extra ring.