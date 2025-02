Ilgiorno.it - Sparito da scuola. Ritrovato sano e salvo lo studente

Taha è stato. Tutti tirano un sospiro di sollievo. Era uscito dall’istituto Alessandrini di Vittuone lunedì a mezzogiorno per non farvi più rientro, lasciando giubbotto e telefonino in classe. Ha solo 16 anni Taha e i genitori erano preoccupatissimi temendo che gli fosse capitato qualcosa di gravissimo. Alla fine tutto è andato bene. La mamma vuole, prima di ogni cosa, ringraziare i Carabinieri. "Sono stati bravissimi e gentilissimi – ha detto – quando l’hanno trovato è stato accompagnato in caserma e gli hanno dato subito qualcosa da mangiare e da bere riscaldandolo". Il rischio era quello dell’ipotermia. Troppe le ore passate a temperature troppo fredde, ma per fortuna è statoin tempo. Non se la prende con nessuno la mamma del ragazzo. Non vuole fare domande al figlio perché è ancora troppo scosso.