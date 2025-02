Ilrestodelcarlino.it - Sparatoria in via Audinot a Bologna, due uomini nei guai

, 19 febbraio 2025 – Ci sono due nomi nel fascicolo aperto in Procura per il tentato omicidio di via. La Squadra mobile, a otto mesi dalla, ha concentrato i sospetti su due soggetti italiani, collegati alla vittima, un ventenne italiano di origine nordafricana, per ‘rancori’ maturati in ambito di spaccio. Il ventenne era stato ferito la sera dello scorso 9 giugno, intorno alle 22.30, al termine di una violenta lite. Era stato attinto, mentre stava scappando, da un colpo di pistola al gluteo, che gli aveva perforato l’intestino. Dal luogo dell’aggressione, all’incrocio tra le viee Roncati, il ragazzo era riuscito a trascinarsi fino a via Sant’Isaia dove era stato soccorso dagli operatori sanitari del 118, che avevano allertato la polizia. Immediate erano partite le indagini: in viagli agenti avevano ritrovato un bossolo appartenente all’arma da cui era partito il colpo.